VAU! ⟩ Argo Aderi abikaasa kostitab fänne tõeliselt kuumade bikiinikaadritega

«Mõnus on küll vahelduseks Galina kaamera ette teekond sättida, eriti kui olen kolm aastat enamuse ajast kodus, krunn peas, kodukleit seljas, ilma meigita, kantseldades lapsi murtud küüntega,» kommenteeris Maarja Kerner-Ader kõnealust fotoseanssi.

Alles mõne aja eest kirjutas naine isiklikul Instagrami kontol oma kehast. Postituse alguses nentis Maarja kohe, et abielu kulturisti Argo Aderiga ei tähenda seda, et tema toidulaual on ainult kana ja roheline salat.