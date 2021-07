Justin Bieberi kallim Hailey on lapseootel?

Justin Bieber postitas Instagrami kauni klõpsu abikaasa Haileyga ning kirjutas pildi pealkirjaks «Ema ja isa». See tekitas aga fännides palju elevust – kas paar ootab oma esimest last?

«Oota, mida... Hailey on lapseootel?» küsis üks.

Teine aga rõõmustas, et Bieberite perekond täieneb.

Eeldades, et lahti lähevad kõlakad lapseootusest, kommenteeris Hailey: «Ma arvan, et sa peaksid pealkirjas muutma, et koera ema ja isa, enne kui keegi sellest kinni hakkab.»