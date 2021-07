Olav Osolin vaktsineerimisest: hoo saab sisse siis, kui jobudel ja laiskadel teha elu ebamugavaks ja kalliks!

Europarlamendi saadik Andrus Ansip sõnas ERR ile, et avalikes kohtades peaks lubama liikuda vaid vaktsineeritutel.

«Kui tahad sõita Elroni rongis, kui tahad minna kooli 1. septembril, pead olema vaktsineeritud. Avalikesse kohtadesse peaksid inimesed minema siis, kui nad on vaktsineeritud,» sõnas Ansip, kelle sõnul ei ole küsimus vaktsineerimata inimeste vapruses, vaid selles, et nad ohustavad teisi inimesi.

Ansip sõnas, et toetab Prantsusmaa president Emmanuel Macroni, kes teatas, et augustis hakkab riigis kehtima niinimetatud koroonapassi süsteem avalikes kohtades. Ansipi sõnul võiks Eestis vastav süsteem kehtima hakata 1. septembrist.

«Ajal, mil pehmod oigavad Eestis Ansipi avalduse üle, teatas Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et need, kes ei lase end vaktsineerida, ei pääse peagi kinno ja kohvikusse, vaktsineerimise tõendit hakatakse nõudma kaugsõidubussides ja rongides ning seadusesse kirjutatakse, et kõik tervishoiuasutuste ja hooldekodude töötajad peavad olema 100% vaktsineeritud.»