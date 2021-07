24-aastane sportlane kirjutas Twitteris, et pükste kohta käiv kriitika võttis ta sõnatuks ja mitte kellelgi ei ole õigust talle öelda, mida ta peab võisteldes seljas kandma, kirjutab cnn.com.

«Olen selliseid pükse kandnud võistlustel juba mitu aastat ja varem ei ole mitte keegi kritiseerinud. Olen tänulik sadadele vabatahtlikele, tänu kellele võistlused teoks saavad. Nad teevad head tööd, kuid nüüd on ka selline, kes kritiseerib. Mind üllatas, et ta on naine. Tal ei ole õigust mulle öelda, mida peaksin seljas kandma,» nentis Breen.