VIDEO ⟩ USAs söödetakse kariloomadele rämpstoidujääke koos plastpakenditega

USA sotsiaalmeedias sai juulis hoogu tõeline skandaal, mis puudutab riigi toiduainetööstuse ja karjakasvatuse halba olukorda. Selle tõmbasid käima ühe mehe videod, mis heidavad valgust tööstuse uskumatult räpasele köögipoolele.

Täpsemalt hakkas TikToki kasutaja Kash oma muidu muusikaga seotud kanalile lisama klippe, mida filmis väidetavalt söödatehases. «Karbid ja kõik, vahet pole, lähevad sinna sisse,» sõnas ta ühel videol pakendeid näidates. «Ja nad peavad selle kõik ära sööma!»

Söödatehasesse jõuavad defektsed tooted või poodide jäägid sageli pakendatuna. Plastpakendid lähevad aga koos pagaritoodete ning muu toiduga otse jahvatajasse. Leke on tekitanud vastakaid reaktsioone. Paljud ei pea sellist tegevust võimalikuks.

«See on reaalne, ma töötasin varem tööstuslikus pagaris ja me saatsime igat sorti kraami, nii pakendatud kui pakendamata,» lisas aga üks vaataja. Sarnaseid väiteid on kostunud veel arvukalt. Kash on praeguseks enda väitel vallandatud.

Reostatud toit inimese laual

Hiljem selgitas Kash, et veski üritab küll pärast esimest purustamist plastjääke eemaldada nii palju kui võimalik. Osa jääb lõpp-produkti ilmselgelt sisse tükikeste ja mikroplastina.

Viimane ongi suurim probleem. See jõuab loomatoidust nii lehmadesse kui sealihasse ning lõpetab teekonna poeletil ja inimese organismis. See pole aga vaid USA probleem ning teemast on varem kirjutatud ka Briti meedias.

Guardiani 2018. aasta uurimuse põhjal on Ühendkuningriigis seatud eesmärgiks päästa toidujäätmed prügimäele sattumisest. Nii jõuab igal aastal söödatehastesse 650 000 tonni kasutamata toitu, osa sellest on pakendatud tooted poest. Selle tagajärjel hakkasid farmerid söödagraanulitest avastama nähtavaid plastitükke.

USA veidratest söödavõtetest on aga kirjutanud ka Independent. Näiteks tuli söödaveokiga juhtunud õnnetuse tagajärjel avalikuks, et ameeriklased söödavad kariloomadele defektseid Skittlesi komme, mis oli sel hetkel odavam kui mais.

Kerli Ats Eesti Taluliidust USA praktikate kohta täpsustusi jagada ei saanud, kuid kinnitas, et siinmail midagi sellist ei tehta. «Pakendatud toidutööstuse jääke Eestis loomadele kindlasti ei söödeta,» sõnas ta. «Toidutööstuse jääkidest satuvad meie loomade söödalavale eelkõige nt kartul ja muu köögivili, õlleraba ja leiva-saia küpsetamise praaktoodang, kuid seda kõike lahtiselt, ilma pakendita, selline söötmine on kontrollitud ja loomade jaoks ohutu.»