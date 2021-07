USKUMATU ⟩ Puudega laste kool sai loa õpilaste peal elektrišokki kasutada

Möödunud nädalal kuulutas kohus keelu aga tühiseks. Kohtunike sõnul kitsendas föderaalne keeld kooli arstide võimalusi õpilastega ravimisel. Nii on Rotenbergi kool edasi ainus õppeasutus, mis šokiaparaate agressiivse või ennastkahjustava käitumise takistamiseks kasutab.

Rotenbergi kool on koduks nii lastele kui täiskasvanutele, kel on vaimupuuded või käitumuslikud, emotsionaalsed ning psühhiaatrilised probleemid. «Kuidas tunneks end keegi, keda igapäevaselt elektriga piinataks ilma, et nad kuskilt abi saaks?» muretses autistide esindusliidu juht Sam Crane.