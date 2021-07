Ivo Linna meenutab viimast kohtumist Tõnu Aarega: tervisest polnud juttu

«Ega me muidu viimastel aastatel väga tihti ei kohtunud. Ma tean, et Apelsin tegutses kogu aeg edukalt. Eks Tõnu oli kogu aeg pildi peal,» meenutas Linna.

«See on selline mälestuste lõngakera, et sealt noppida üks ja ainuke välja on minu jaoks võimatu. Tihtipeale mõni kummalises kohas kõlanud noot, see võis olla mõni vale noot, tekitas laval täiesti homeerilise naerupahvaka, aga seda seletada, kui naljakas see oli, on võimatu,» kirjeldas Linna muusikalisi vimkasid, mida Aarele olevat meeldinud teha.