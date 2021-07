PILDID ⟩ Suure-Lähtru küla elanikud on viljapõldude põlengu tõttu eluohtlikus olukorras

Täna lõuna paiku läks Suure-Lähtrus teadmata põhjustel põlema viljapõld. Suure tuule tõttu on tuli kiiresti levinud ning leekide haardes on juba üle tee olevad põllud.

Tulekahju ja tugeva suitsu keskel on vanapaari talumaja, kust mõni hetk tagasi lahkus sireenide saatel kiirabi. Tuld on tulnud kustutama vähemalt viis tuletõrjeautot, sealhulgas vabatahtlikud tuletõrjujad.

Hingemattev suits on aga terves külas ning hingamine on kõigil raskendatud ja eluohtlik. Päästjad annavad endast parima, et tuli kontrolli alla saada.