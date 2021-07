VIDEO ⟩ Kurt ja pime ujuja Becca Meyers ei pääse Tokyosse, kuna ei tohi võtta abistajat kaasa

26-aastane Meyers sündis Usheri sündroomiga, mille puhul esineb kuulmislangus koos vaegnägemisega. Meyers sündis kurdina, kuid aste-astmelt on ta kaotanud ka nägemise. Ta näeb vaid inimeste ja esemete piirjooni, kuid detaile ta eristada ei suuda. Ta on ametlikult pime ja seetõttu vajab ta igapäevaste asjadega toimetulekuks abistajat, kelleks on seni olnud ta ema Maria Meyers, teatab nbcnews.com.