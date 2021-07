«Elu esimene lennutund tehtud ja tunnen, kuidas see pisik mulle ligi hiilib. Veidi hirmus oli ka, sest helikopteri juhtkang on ülimalt tundlik. Selg oli küll pärast lendu läbimärg, aga kui on hea õpetaja, siis pole tegelikult karta midagi,» tunnistas Kreem.