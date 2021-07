Seljaajukasvajaga võitlev Tony sai tänu headele annetajatele raviks vajamineva summa kokku

Elu24-le sõnas Aasalaid, et ei oleks eales suutnud uskuda, et raha nii ruttu kokku tuleb. «Sellistel hetkedel on küll Eesti rahvas nii kokkuhoidev, nii toetav, nii hooliv, nii abistav! Ma lihtsalt siiamaani ei suuda seda uskuda, et ma lähen täna venna juurde haiglasse ja saan talle öelda, et me läheme varsti reisile, et sind korda teha!»

«Kas tõesti see juhtus meiega? Inimesed on lihtsalt IMELISED! Neid kommentaare ja kirju vaadates olid koguaeg pisarad silmid, aga need olid rõõmu pisarad, et sai näha kui head on inimesed ümber ringi!»

«Hea inimene, pöördun Sinu poole viimases hädas suure abipalvega. Minu 18-aastane päikesekiirest vend Tony on suremas. Tema viimaseks õlekõrreks on Saksamaale ravile saatmine. Kahjuks tuleb kõik ravi-, transpordi- ja elamiskulud endal tasuda ja lõikusele tuleb ta saata võimalikult kiiresti. Eesti arstid paraku mu vennale ellujäämislootust ei andnud, Saksamaa arstid pakkusid, et kui ta jõuab ravile alates tänasest hiljemalt kümne päeva jooksul on tema täieliku paranemise võimalused 66 protsendi juures.»