Tokyo olümpiamängudel jääb pidu ja seks ära

Tokyo olümpiamängude korraldajad on pidanud tegema palju ajugümnastikat, et üritus võimalikult turvaliselt läbi viia, kirjutas CNN.

Tänavused mängud võivad tulla ühed igavamad, sest pealtvaatajad ja peod pole lubatud ning turvalisuse mõttes on soovitatud sportlastel vältida ka seksi.

Lemmiksportlasi on aga võimalik tervitada virtuaalselt ning selleks on staadionitel suured ekraanid, kuhu fännid saavad saata pilte ja sõnumeid.

Tokyos on koroonanumbrid tõusuteel ning pole ka välistatud mängude tühistamine viimasel hetkel, sõnas Tokyo 2020 tegevjuht Toshiro Muto.

Nagu kõikidel eelnevatel olümpiatel on ka sel aastal loodud olümpiaküla. Tavaliselt on see koht, kuhu kogunevad enam kui 200 riigist tuhanded maailma parimad sportlased, kes saavad üksteisega veidi paremini tuttavaks ning jagavad lugusid ja kogemusi.

Kuid sellel aastal paluvad korraldajad sportlastel isegi einestada üksinda ja hoida teistega turvalist vahemaad.

Austraalia veepallitäht Tilly Kearns kirjeldas TikToki videos küla sööklas meeskonnale kehtivaid rangeid terviseprotokolle: «Sportlastel on lubatud oma toitu süüa vaid kümme minutit.»

Alates 1988. aasta Seouli olümpiamängudest on mängudel antud välja suur hulk kondoome, et suurendada teadlikkust HIVst ja AIDSist. Sel aastal kavatsesid korraldajad kinkida umbes 150 000 kondoomi.

Okamoto suurtööstuse asepresident Kunihiko Okamoto, kellel mängude korraldajad palusid osa kondoome tarnida, ütles, et pandeemia tõttu on profülaktikate arv vähenenud.

«Enne pandeemiat arvasime, et olümpiamängud on suurepärane võimalus oma toodete tutvustamiseks – tähtis on tõsta suguhaiguste kohta rohkem teadlikkust. Kuid pandeemia ajal ja olukorda arvestades tunneme, et maailmas on olulisemaid asju, kui rääkida kondoomide tähtsusest,» ütles Okamoto.

Olümpiaküla ümber käivad ka põnevad kuulujutud. Räägitakse, et sealsed voodid on tehtud papist ning kannatavad vaid üht inimest – seda selleks, et ära hoida sportlaste voodirõõme.