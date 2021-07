Selleaastane tuleohtlik viljakoristus on põllumeestele paras peavalu

Suur kuumalaine on toonud viljalõikuse aja tunduvalt varasemaks, kuid lisaks sellele on kuumus muutnud põllud tuleohtlikuks. Põllumehed kardavad, et kui kuumad ilmad jätkuvad, võivad ka põllutöödele mõningad piirangud tulla.

Ka päästeameti sõnul on praegu eriti tuleohtlik aeg ning seetõttu on kehtestatud mitmeid piiranguid. Lisaks Ida- ja Lääne-Virumaale ning Jõgevamaale kehtivad tuleohtliku aja piirangud Pärnu- ja Tartumaal, kuid piirangutest vabastati Järvamaa metsad.

«Meeles tuleb aga pidada, et mootorsõidukitega on tuleohtlikul alal liiklemine endiselt keelatud, kuna just nende sädemeist on alguse saanud väga suur osa metsa- ja maastikupõlengutest,» lisas ta.