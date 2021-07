Uskumatu saavutus! Brasiilia 43-aastane jalgpallur on oma seitsmendal olümpial

35-aastane Marta (sünninimega Marta Vieira da Silva) ja 43-aastane Formiga (sünninimega Miraildes Maciel Mota) on kogenud olümpialased. Formigale on Tokyo olümpiamängud seitsmes olümpia ning naiskonna kapten Marta on oma kuuendal olümpial, kirjutab iltalehti.fi.