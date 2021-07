Ly Aasalaid palus eile Facebooki postituses heade inimeste abi, et saata seljaajukasvajaga võitlev 18-aastane vend Tony Saksamaale ravile, mis on poisi viimane lootuskiir. Tänu lahketele annetajatele on venna raviks laekunud juba 177 000 eurot, ent tänaseks on mitmetest meediaväljaannetest rõõmusõnum eemaldatud, kuna ilmnesid kahtlused, et raha ei ole kogutud õilsal eesmärgil.