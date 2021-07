Seljaajukasvajaga võitleva Tony lugu kasutati ära pettuses

Ly Aasalaid palus eile Facebooki postituses heade inimeste abi, et saata seljaajukasvajaga võitlev 18-aastane vend Tony Saksamaale ravile, mis on poisi viimane lootuskiir. Tänu lahketele annetajatele on venna raviks laekunud juba 177 000 eurot, ent tänaseks on mitmetest meediaväljaannetest rõõmusõnum eemaldatud, kuna ilmnesid kahtlused, et raha ei ole kogutud õilsal eesmärgil.

Elu24 võttis ühendust nii Ly Aasalaiu, Pärnu haigla kui ka Saksamaal asuva kliinikuga, kuhu Tony peaks operatsioonile suunduma.

Õe sõnul algas kõik 14. mail, kui Pärnumaa Kutsehariduskeskuses kokaks õppiv Tony kaebas tugeva kaelavalu üle. Pärnu EMOsse läinud noormehel soovitati toona lihtsalt valuvaigisteid võtta. «Tal olid nii tugevad valud, ta ei saanud magada. Kuna valuvaigistid ei aidanud, pöördus Tony taas EMOsse, kust ta aga suurt abi valudele ei saanud.»

24. juunil suundus Tony Küprosele praktikale. Ühel päeval kukkus aga noormees reisil olles kokku. Tänu poisi heale sõbrale, kes maas lamavat Tonyt nägi ja kiirabi kutsus, toimetati noormees Küprosel haiglasse. Esialgsete uuringute põhjal midagi ei avastatud ja kõik tundus olevat heas korras.

Kaks päeva hiljem toimetati Tony juba Küprosel asuvasse erakliinikusse, kus erinevate uuringute tulemusel avastati tal seljaajukasvaja – kaelast kuni südameni. Tegu on küll healoomulise kasvajaga, aga kuna see on nii suur ja asub keerulises kohas, siis opereerimata jätmine tähendaks poisi surma.

Eestisse kiirabilennukiga transporditud Tony paigutati esialgu Ida-Tallinna keskhaiglasse ning hiljem Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. «Meile öeldi juba, et Tony võib iga hetk ära surra. Ta oli nagu elav laip.» Kuna PERHist öeldi, et nii keerulist operatsiooni ei ole neil võimalik teha, viidi noormees möödunud reedel üle Pärnu haiglasse.

Aasalaid ütles Elu24-le, et ta võttis ühendust ka Tartu Ülikooli kliinikumi neurokirurgiga (nimi toim. teada), kuid naise sõnul ei andnud ka see arst Tonyle suurt lootust. «Nad ei uskunud, et isegi välismaal on võimalik midagi teha,» ütles Aasalaid.

Õde ei andnud aga alla ja hakkas venna päästmiseks abi otsima välismaalt. Tänu ühele USA neurokirurgile sai Aasalaid tuttavaks Saksa neurokirurgia professoriga, kes ütles kohe, et neil on võimalik Tonyt aidata, ent tema ise seda paraku teha ei saa. Tänu professorile leiti aga arst, kes juba päev hiljem edastas rõõmusõnumi, et nad saavad Tonyt aidata ja ootavad noormeest haiglasse. Tema paranemise võimaluseks peeti koguni 66 protsenti, kui operatsioon õnnestub täielikult.

«Ta on alles 18-aastane, tal on veel terve elu elamata,» sõnas õde.

Vaid loetud tunnid peale õe Facebooki tehtud postitust, kus paluti heade inimeste abi, teatas naine südantsoojendavast uudisest, et raviks vajalik raha on koos. Elu24-le sõnas ta, et tänu lahketele inimestele saadi kokku suisa 177 000 eurot.