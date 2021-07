Viljandi kaubanduskeskusest kuldketi varastanud mees on tabatud

Eile saatis politsei välja pressiteate, milles paluti tähelepanelike linnakodanike abi, et püüda kinni päev varem väärtusliku kuldketi varastanud mees. Vargus leidis aset Viljandis Ilmarise tänaval ning keti väärtus oli lausa 5495 eurot.

ASi Viljandi Centrum majahaldur andis kõnes mõista, et vargus toimus nende majas, kuid vastuste saamiseks palus ta siiski pöörduda politsei poole. Ainus selles majas asuv kullapood kannab nime Aun Kuld, mis asub aadressil Ilmarise 1.

Helistasime kullapoodi, kuid müüja ütles, et tema ei tea vargusest midagi.

Kaupluse Aun Kuld (mis kuulub Peeter Auna Kullasepaäri OÜ-le) esindaja Lea varguse toimumist nende poes samuti avalikult kinnitada ei soovinud. «Omanik on puhkusel ja mina ka praegu suvitan,» vastas ta ning lõpetas kiirelt kõne.

Politsei pressiesindaja Kerly Virki sõnul palus varas kullapoe müüjal näidata talle rasket kuldketti justkui sooviga seda osta. Kohe, kui kett oli tema käes, jooksis 35-aastane pikanäpumees nelja tuule poole. Virk kinnitas, et vargus leidis aset poes Aun Kuld.

Täna on politsei pidanud kinni 35-aastase kohaliku Viljandi mehe, kellele on esitatud ka varguse kahtlustus. Virk kinnitas Elu24-le, et kullapoe vargusega seoses tehti tõepoolest eile linnas ka läbiotsimisi.