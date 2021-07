Pealinnas Pyongyangis on mõõdetud +35 kuni +38 kraadi ning inimesed otsivad sooja eest varju, teatab afp.com.

Paljud põhjakorealased on end varustanud vihmavarjude ja lehvikutega, et end jahutada. Mitmel pool on asfalt sulama hakanud.