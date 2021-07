Saksamaa kantsler Angela Merkel lubas katastroofipiirkonnale igakülgset abi, kuid sakslaste meelehärmiks ilmnes nüüd, et tulvade tekitatud kahju eest saavad hüvitist vaid need, kelle kindlustusel on eriline lisaosa, teatab iltalehti.fi.

Saksa majandusnõuniku Jaana Horbachi sõnul on halvas olukorras need sakslased, kes on kaotanud kodu või kelle kodu on saanud kahjustada ja kellel ei ole kodukindlustuse lisaosa, mis käsitleb looduskatastroofide puhul kindlustussumma maksmist.