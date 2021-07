Ly Aasalaid kirjutas kolmapäeva õhtul Facebookis, et seljaajukasvajaga võitleva Tony ravi esialgsed kulud on 127 000 euro juures. Üllatuslikult saadi vajaminev summa heade inimeste abiga juba samaks õhtuks kokku.

«Ma lihtsalt siiamaani ei suuda seda uskuda, et ma lähen täna venna juurde haiglasse ja saan talle öelda, et me läheme varsti reisile, et sind korda teha!» rõõmustas Aasalaid.