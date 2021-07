Seljaajukasvajaga võitleva Tony lugu kasutas ära pettur

Ly Aasalaidi sõnul avastas ta eile hommikul, et Facebooki kasutaja Reigo Olen, kodanikunimega Reigo Soovere, on jaganud tema postitust oma Facebookis, jättes mulje, justkui vajaks abi tema vend. Postitusse oli noormees lisanud ka oma kontonumbri, millele ta annetusi ootas.

Ly Aasalaid tegi postituse kohta eile hommikul politseisse avalduse. Enda sõnul ei oska ta öelda, kui suures summas inimesed petturile raha võisid kanda, kuid loodab südamest, et pettuse ohvriks langenud inimesed saavad oma raha tagasi. «Ma kirjutasin veebipolitseinikule ja tegin avalduse. Praeguseks on see postitus Facebookist eemaldatud. Inimesed võisid saata talle suuri summasid, kuna minule tegid Tony heaks annetuse kümned tuhanded inimesed. Loodan, et politsei uurib selle summa välja ja heausksed annetajad saavad oma raha tagasi,» ütles Aasalaid.