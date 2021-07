Jaanus Riibe tegi Facebooki gruppi «Kristiine» postituse , kus teatas uue torupiiretega takistatud raudteeülekäigu valmimisest. Lisaks poliitiik Züleyxa Izmailovale avaldasid postituse all arvamust ka mitmed linlased. «Eluohtlik lahendus. Raha raiskamine ja rumal otsus,» arvas üks. Teine aga sõnas, et tunneb pideva ülekäigu kasutajana piiretest suurt rõõmu.

Elu24-le sõnas Riibe, et piirded on paigaldatud liiklejate ohutuse tagamiseks, et need takistaksid jalakäijate ja jalgratturite otsesuunalist liikumist raudteele. «Selle eesmärk on jalakäija ja kergliikleja tähelepanu püüda ees oleva takistusega.»