LUGEJA FOTO ⟩ Rimi «soodukas» paneb kukalt kratsima: rohkem on kallim?

Ühekordseid papptopse ostnud kliendi käsi haaras kohe roosade topsikeste järele, kuna nende juures rippus ahvatlev pakkumine kirjaga «Rohkem on soodsam». Peale kiiret matemaatikat tuli aga välja, et pakkumine ei ole sugugi nii hea.

Ühe topsipaki hinnaks oli märgitud 0,99 eurot. Seega oleks muidu kahe paki hind 1,98, kuid praeguse Rimi kampaania korral saab kaks topsipakki korraga ostes kätte 2,10 euroga. See ei ole sugugi soodsam pakkumine nagu kampaania puhul tavaks, vaid vastupidi.

Rimi pressiesindaja Katrin Bats sõnas Elu24-le, et see on ilmselt inimlik eksitus. «Suur tänu tähelepanelikule kliendile, kes sellest teada andis.»