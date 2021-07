ELU25 ⟩ Jürgen Rooste: See arve peaks minema lamemaalastele ehk – kes see maksab memme vaeva?

Marveli uusima sarja “Loki” esimese hooaja viimase osa alguses on väike rännak tosse koomiksifilmiuniversumisse: kõlavad olulisemad lööklaused filmidest, tegelased huikavad neid asju, mille järgi me neid või toda lugu mäletame. Ja siis järsku on väike nihe: kõnelema hakkavad pärisinimesed me pärisaegruumist. Nelson Mandela ja Maya Angelou... ja järsku ütleb väike Greta Thurnberg selgelt ja täpselt: “Kuidas nad julgevad!”

See kuidas-nad-julgevad tunne tuli mul pääle praeguseid Euroopa kliimapaketi arutelusid ja kajastusi kuulates. Esiteks tulid kohe esimesel päeval tuntud äri- ja majandusmehed kinnitama, et sellest saab räme pauk just vaesema elanikkonna pihta, kelle jaoks läheb kallimaks transport ja muidugi seeläbi ka kõik esmatarbekaubad jne.

Nüüd keritakse vaesemas elanikkonnas üles vihafooni igasugute lollakate maailmaparandajatest poliitikute vastu – maailma ei ole vaja parandada, seda ei saa parandada

Sellele hakkasid peagi takka kiitma poliitikud, üks lakutud välimusega poiss räuskas raadios, et Eesti loodusega on kõik korras, miks peame meie peale maksma teistele? Muidugi, võib ju öelda lihtsalt, et see on lühinägelik ja loll mõtlemine. Aga ma kardan, et ei ole: see on pahatahtlik. (Lisaks, Euroopa Liidus toodab ühe inimese kohta enim CO2 just Eesti, tore, eks!)

Kahtpidi. Ühelt poolt keritakse vaesemas elanikkonnas üles vihafooni igasugute lollakate maailmaparandajatest poliitikute vastu – maailma ei ole vaja parandada, seda ei saa parandada, ja mida ongi selles parandada, ja miks peaks sina selle eest maksma, eks! Teisalt valmistatakse neid tasapisi ette tolleks paratamatuseks, et just nimelt nemad ikkagi maksavad selle eest! Maksavad rämedalt, võib-olla oma eluga või vähemasti elamisväärsete tingimuste kaotamisega...

Aga see, et asi nüüd jamaks on keeranud, on ikkagi lõpptarbija ja vaese inimese süü ja kandam. Tema las sorteerib prügi, maksab hingepigistavat aktsiisi- ja käibemaksu.

Mida taolised poliitikud ja ärimehed meile sõna-sõnalt ütlevad, on (pange nüüd hoolega tähele, tõlgin): jah, väga väike osa inimkonnast on võtnud suurema jao kasumist, mida me planeedi hävitamine on tootnud, need nafta- ja gaasitöösturid, ja metsalaastajad, hiidpõllupidajad, kelle käibed ja kasumid on miljarditest eurodes ja dollarites, nad on võtnud meie ühise planeedi pinnalt, noh, nagu sidrunit kuivaks pigistades. Tööstusrevolutsioonist alates, üha hullemini. Aga see, et asi nüüd jamaks on keeranud, on ikkagi lõpptarbija ja vaese inimese süü ja kandam. Tema las sorteerib prügi, maksab hingepigistavat aktsiisi- ja käibemaksu, sest ilmselge on, et neil, kes on oma miljardikasumitega harjunud, ei ole millestki loobuda.