Rozelli modellimõõtu pruut Hanna päästis kurvid valla

Rozelli pruut Hanna Paluoja riputas Instagrami pildi, millel poseerib rinnahoidjata. Päris topless naine siiski pole, kuna selga on jäänud ka eest lahtine pintsak.

Põletavalt kuum pilt on pälvinud ka tõsielustaar Seidi Voogre tähelepanu, kes pildi all lühidalt sõna võtab: «On alles naine!»

Loomulikult on teisedki kommenteerijad Hanna komplimentidega üle valanud. «Ossa, mis püss,» arvatakse näiteks.

«Iga päev koos sinuga on kingitus,» kirjutas Hans ja tänas, et neiu on tema ise. «Sa teed minust parema inimese ja iga kord, kui sinu silmadesse vaatan ma unusta ausalt kõik muu.»