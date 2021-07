Nourine`i otsuse taga on judoka teise ringi võimalik vastane. Esimeses ringis on kuni 73-kiloste meeste seas alžeerlase vastaseks Sudaani judomaadleja Mohamed Abdalrasool. Matši võitja läheks kokku aga Iisraeli judoka Tohar Butbuliga.

Just võimalik kohtumine tatamil Butbuliga on põhjus, miks Nourine võistlusest loobus. Nourine rääkis Alžeeria televisioonile, et ei saa Butbuliga kohtuda, sest toetab Palestiinat.