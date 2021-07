Vana Britney on tagasi! Popiprintsess vabastas oma ülakeha riietest

39-aastase popiprintsessi piinadele juhtis tähelepanu aasta alguses ilmunud dokumentaalfilm, kust selgus, et lauljatari elu on viimased 13 aastat kontrollinud tema isa Jamie Spears.

Britney on alustanud kohtuteed, et isa eestkoste alt vabaneda. Lauljatari sõnul kontrolliti tema elus pea kõike, sealhulgas ka toitumist ja töötunde. Väidetavalt töötas muusik 70 tundi nädalas. «Nende eesmärk oli mind hulluks ajada, kuid seda ma pole ja see ei ole okei,» rääkis naine eelmisel nädalal kohtus.

Karmide süüdistustega on Britney võitnud paljude fännide ja kolleegide poolehoiu. Tema toetuseks on sõna võtnud näiteks Miley Cyrus, Madonna ja Christina Aguilera. Kohtumaja juures on toimunud ka meeleavaldusi ning pidevalt kõlab loosung: «Vabastage Britney!»

Meeleavaldajad Washingtonis 14. juulil. FOTO: AP/Scanpix

Kuni seda eesmärki veel saavutatud pole, vabastas popiprintsess särgi alt hoopis kehakumerused. Värskel pildil poseerib Britney palja ülakehaga, rinnad pihus. Seljas on tal vaid lühike teksaseelik.

Postitus on Instagramis kogunud kiiresti ligi kaks miljonit meeldimist ning see on silma jäänud ka teistele staaridele. «See on kuum,» kiitis seltskonnastaar Paris Hilton kommentaariumis. Ameerika talendisaatest tuntud mõttelugeja Colin Cloud vihjas postituse all Britney hitile: «Ups, ta tegi seda jälle!»

Samuti on kommentaariumis kohandatud kuulsat loosungit, mis popstaari vabastamist nõuab. «Vabastage Britneykesed!» on pildi juurde kirjutatud. «Vana Britney on tagasi tulemas!» hõisatakse ka Elu24 vihjekastis.