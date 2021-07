PILDID ⟩ Naisepiinaja Daniel Sepp naudib Viljandi folgil uue kaaslase seltsi

Elu24 valdusesse jõudsid fotod, kus on näha süüdimõistetud kurikuulsat Daniel Sepp a teiste seas Viljandis folkmuusikat nautimas. Märkimisväärselt on ta enda kõrvale taas ühe naise kaaslaseks leidnud.

Sepp on vaba mees juba eelmisest oktoobrist saati, kui vabanes jalavõrust ning kriminaalholdaja igapäevasest jälgimisest. Samas ripub kohtuotsuse järgi ta pea kohal veel katseajaga vanglakaristus. See tähendab, et Sepp võidakse seaduserikkumise puhul kolmeks aastaks ja pooleteiseks kuuks trellide taha saata.