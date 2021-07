VIDEO ⟩ 19-aastaselt surnud Eesti räppar äratati uue video jaoks ellu

Mängupoi$$ Käru, kodanikunimega Brandon Enrico Lebbin, oli noor tõusuteel räppar, kes tunamullu kõigest 19-aastaselt suri. «Nii väga armastasime seda tüüpi, kellega kunagi hüvasti jätta ei saanud. Pidime ta hauast äratama, et lõpule viia viimane muusikavideo, mille ta tundmatule tüdrukule oli pühendanud,» ütlesid posttuumselt räppari loole muusikavideo teinud vennad. «Mäletame siiani õhtut, kui Brandon «Kulleri» deomo lasi – see oli ta kõige tundelisem lugu, mille muusikavideo pidi tulema legendaarne!»

Eskode jaoks oli selge, et Brandonit on vaja visuaalselt videos näha ja seetõttu otsiti spetsialisti, kes looks nende sõbrast 3D mudeli. «Geniaalne Marko Post FrostFX stuudiost haaras kohe ideest kinni ja arvas, et süvavõltsinguga tuleks asi veelgi võimsam,» rääkisid vennad.

«Meie arvuti on jätkuvalt täis kaadreid Brandonist ning nende filmiduublite, vlogide ja muusikavideote katsetuste põhjal saigi Marko surnu taas ellu äratada.» Siiski oli vaja kehadublanti, kellele nägu asetada. Keerukas missioon sai lahendatud, kui appi tuli poiste kunagine koolikaaslane Karl Poll, keda juba varemgi Brandoni teisikuks oli peetud. «Piinasime teda mõnuga, et maagiline päikeseloojang kaadrisse saada,» muigasid Raul ja Romet.

Videos on Mängupoi$$ Käru kehadublant Karl Poll (vasakul enne ja paremal pärast süvavõltsingut). FOTO: Pressimaterjalid

«Kulleri» videosse on kogutud palju jälgi, mida Mängupoi$$ endast maha jättis. Konkreetsete esemetena käivad videost läbi raadio kaelakee, mille Brandon 7. klassis 80 krooni eest oli ostnud, Eskode esimeses filmis «Kõik Koletised on väljamõeldud» kantud roheline jakk ja graveeringuga kokanuga, mis pärineb ajast, mil ta õppis Tallinna Teeninduskoolis. Sümboolselt on visuaali paigutatud Brandoni lemmikkommid ja kurikuulsa karri leiva retsept.

«Kuigi kõndisime kogu ideega moraalsuse ääremaal, tuli video otse südamest. Ka legendaarne Genka uskus meisse ning andis mehise panuse, et video valmiks. Jätkuvalt on valus, aga see seiklus andis meile tunde nagu oleks korra veel Brandoniga hänginud,» ütlesid Raul ja Romet.