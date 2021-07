KUUM KLÕPS ⟩ Kas Jennifer Lopez kinnitas kirgliku suudlusfotoga suhet Ben Affleckiga?

Elu24 kirjutas juba maikuus levivate spekulatsioonide kohta, et 2000ndate ikooniline paar Jennifer Lopez ja Ben Affleck on taas koos. Toona jäädi vaid paparatsopiltidele ning levisid kõlakad. Tundub, et nüüd on aga asi ametlik, sest Lopez postitas Instagrami fotoseeria, mille viimasel pildil Affleckiga kirglikku suudlust jagatakse. 2000ndate alguses koos olnud paari armastus on tõepoolest taas lõkkele löönud.