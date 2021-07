Lapseootel naine lisas fotole ka tõeliselt kauni mõtte: «Mul ei ole mitte midagi, ainult poja toodud meretaimede kimp ja mul on kôik mis mu hing soovib. Just sellisena olen kôige enam loodusega üks. Oeh kui hea tunne see on, kui loodus vôtab päriselt sind vastu. Vaikselt, vaikselt. Tänulik.»