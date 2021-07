Kas uus juhtlõng? 21 aastat tagasi jäljetult kadunud saarlanna otsijad tegid olulise avalduse

Sihtasutuse Kadunud tegevjuhi Aare Rüütli sõnul kujutab fotoroboti pilt isiku välimust 2000. aasta suvel. «Selline nägi ta siis välja. Me oleme piisavalt pikalt teinud tööd, käies ukselt uksele, suhelnud inimestega ja ei ole seda interneti varianti Heidi puhul kasutanud. Tänaseks ma olen hinnanud selle olukorra ümber. Me otsime täna isikut, kelle kirjeldus on antud ja kellest on tehtud fotorobot,» selgitab ta.

«Me tahame teha kindlaks need isikud ja nendega on vaja vestelda. Võimalik, et nad on seotud Heidi kadumisega, võimalik, et mitte, aga meil on vaja aru saada, kas see kunagi tehtud joonistus – võime me selle maha tõmmata laualt või siis me ei tõmba seda maha.»

Rüütli ütleb, et see teave on jäänud lahtiseks otsaks. «Otsustasime küsida avalikkuselt abi, sest ebamõistlik on kulutada ressurssi ja otsida isikuid meetodiga, mis täna ilmselgelt tulemust ei anna. Kui ta võib olla sellega seotud, siis äkki on sellel isikul täna midagi öelda,» usub ta.

Fotoroboti pildil kujutatud isik viibis 21 aastat tagasi juulikuus Aruvalla ja Kose vahelisel maanteelõigul.

20-aastane saarlanna kadus jäljetult Kose lähistel. FOTO: SA Kadunud/ Facebook

Mehe tundemärgid 21 aastat tagasi: • vanus kuni 30 aastat, • kasv kuni 190 cm, • tugev, sportlik kehaehitus, • rääkides põristab R-häälikut, • heledad sirged juuksed, • esiletungivad hallikad põrnitsevad silmad.

Fotoroboti pilt isikust, kes võis väidetavalt kadumisega seotud olla. FOTO: SA Kadunud/ Facebook 2000. aastal tehtud joonistus mehest on selline: FOTO: SA Kadunud/ Facebook Kui teile tundub pildil olev isik tuttav või olete selliste tundemärkidega inimest kuskil näinud, siis palun võtke ühendust politseiga või SAga Kadunud. Info andjale tagatakse täielik anonüümsus.

«Otsime seda isikut, sest meil on aasta 2000 suvest jäänud kadunuks üks tüdruk. Meie andmetel on ta tänaseni leidmata. Suure tõenäosusega ei sõitnud ta ise välismaale, ei läinud puhkama ega eksinud metsas ära – ta oleks siis juba ammu leitud. Võimalik on, et selle taga on teised isikud, kes on toime pannud kuritöö. Järelikult on meil kuskil kurjategija, kes liigub täna ringi. Võimalik, et liigub ringi, sest 21 aastat on möödas. Võibolla on surnud, istub vangis või on riigist lahkunud – aga me ei tea mitte midagi isikutest, kes on tema (Heidi – toim) kadumisega seotud,» tõdeb Rüütli, kes tegeleb kadunud inimeste otsimisega iga päev.

«Nüüd on meil fotorobot isikust, keda väidetavalt nähakse kuskil, ja ma tahan aru saada, kas see isik on päriselt olemas, kas me saame selle fotoroboti siduda mingi nimega ja kas meil on võimalik see isik üles leida ning temaga vestelda,» ütleb mees lõpetuseks.

Heidi Homutov on Saaremaalt pärit üliõpilane, kes jäi 22. juulil 2000 arvatavalt Tallinna-Paide teelõigul teadmata kadunuks. Saaremaalt pärit Heidi oli Tallinna Tehnikaülikooli ärijuhtimise eriala kolmanda kursuse üliõpilane. 22. juulil 2000 lahkus ta enne kella 11.00 oma elukohast Mustamäel, et jõuda hääletades Paidesse. Sellest alates on ta teadmata kadunud.