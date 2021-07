Sõda kreeka pähklipuu pärast: britti ähvardab kohus, kui ta tütre jaoks surmavat puud pügab

Tütrest hooliva ema vastu on aga külaelanikud, kelle sõnul on saja-aastane puu küla tähtis sümbol. Lisaks kannab see kohalike sõnul rikkalikku saaki.

Beck ütles, et ta ei soovi puu langetamist, kuna see on osa imelisest loodusest, vaid palub lihtsalt luba vähendada ohtu oma tütrele.

Volikogu on lubanud emaga ühendust võtta, et leida kõigile sobiv lahendus. «Ühelt pool on meil Chantali tütar, kellel on tervisemõjud, teiselt pool aga tunnevad inimesed, et see on armas puu, ja ei taha, et seda liiga palju maha raiutakse, sest see võib puud kahjustada või selle tappa. Proovime leida kompromissi,» sõnas volikogu.