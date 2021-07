Trahv soolas: BMW miilitsaautoks tuuninud naine pahandas Eesti politseid

Hiljuti on TikTokis palju tähelepanu kogunud värskelt Eestisse saabunud BMW 525D. Omanik andis ausale diiselbemarile üpris erilise välimuse. Nimelt kleebiti valget värvi auto üle nii, et see on äravahetamiseni sarnane Venemaa liikluspolitsei (ДПС) sõidukiga.