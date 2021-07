Võttis mehest šnitti? Nii paljast Triinu Liisi pole sa ilmselt varem näinud

Triinu Liis teatas täna Instagramis, et keha on tempel! «Meie keha muutub iga päev, iga kuu ja iga aasta … Olenemata sellest oleme kõik ilusad, absoluutselt igas etapis,» usub 28-aastane suunamudija.

Triinu arvates on tähtis näha kaalunumbri taga olevat inimest, mitte keha ennast. Kuid seda tunnistab ka suunamudija, et ilus keha annab enesekindlust juurde. «Mind on enesekindluse taas üles ehitamisel aidanud oma keha eest hoolitsemine ja seda väga mitmel rindel,» soovitab ta näiteks.