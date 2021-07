Laura Põldvere ettevõte Oh! Joy tegevus 2020. aastal oli põhiliselt džässmuusika esitamine Eestis. Tegevusaruandes on kirjas, et 2020. aasta oli COVID-19 pandeemia tõttu ettevõtte majandustegevusele laastav ning 2021. aastal püüab ettevõte jätkata tegutsemist samas valdkonnas - jätkuvad muusikaline tegevus, ürituste korraldamine ja muusikute esindamine.