RÄMMAR ⟩ Klubis tätoveeringu teha lasknud Kristina Suuroja: ma üldse ei häbene seda!

Sisulooja lükkas kiirelt ümber kuuldused, justkui ta häbeneks oma tätoveeringut. «Sellega on see, et ma ei ole seda otseselt ära kustutanud või ümber teinud, aga sellega oligi lihtsalt see, et mu tätoveerija kleepis selle tiigri nii, et see läks rämmarist üle,» põhjendas Suuroja (vaata pilti allpool). Ta tõdes, et kahetseb, et lasi üldse tätoveeringu üle teha.