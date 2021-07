GALERII ⟩ Pidu vanaema juures: kulla tähistamiseks läks käiku Katrina Lehise vana karikas!

Nagu paljud eestlased, oli ka Katrina Lehise vanaema Helga suure ja pingelise finaali ajal teleri ette naelutatud. «Vaatasime televiisorist siin kõik oma seltskonnaga, naaber tuli ka. Ta tuli juba siis, kui pronksimatš oli,» räägib Helga, kellega telefonides rääkides on taustal kuulda vaid suuri rõõmuhõiskeid. «Kõik elavad kaasa,» on Lehise Haapsalus elav vanaema tänulik.

«No lihtsalt silmad on märjad ja rõõm on nii suur. Uskumatu,» kirjeldab Helga lapselapse olümpiat. Ta ei arvanud, et Karina olümpiateekond niivõrd edukaks osutub.

Katrina Lehis on varem öelnud, et ei ole 24/7 vehkleja ning pere olemasolu aitab teda tippspordis väga. Seda oli tunda ka siis, kui Elu24 reporter Heveli perele külla läks - kohe öeldi, et koer on sõbralik ja kutsuti aga uksest sisse. Koos tähistasid Katrina isa Virmo, ema Hele, vanaema Helga, tädi Marika ja ka naabrimees Rain.