Mullu šokeeris vene meediat lugu 13-aastasest Darjast, kes väitis, et ootab oma kümneaastase poiss-sõbra last. Hiljem tuli välja, et too poiss-sõber lapse isa siiski polnud ning seejärel mindi ka lahku. Nüüd on aga tüdrukul uus peika ja koolilaps ootab suisa teist last.