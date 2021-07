LUGEJA FOTO ⟩ Kui teetööd ajavad segadusse, siis leidlikud viidad aitavad!

«Tegi tuju heaks: hooliv suhtumine + loominguline lähenemine,» kirjutas Merle Facebookis ja jagas südantsoojendavat jäädvustust. Naine silmas silti laupäeval ja tõdes, et sellest on tõenäoliselt paljudele abi, sest peatus on nüüd 50–100 meetrit kaugemal.

Merlele meeldis väga ehitaja või siis kaaselaniku suhtumine. «Kui kuidagi ei saa – siis kuidagi ikka saab 😉 See tähendab, et teavitus sai tehtud käepäraste vahenditega,» sõnas ta. Papist meisterdatud silti illustreerib ka joonistus bussist, mis aitab viita mõista ka neil, kelle emakeel pole eesti keel.

Parasjagu tehakse sealses parklas ehitustöid, mistõttu on häiritud ka liiklemine tänaval. Kolmapäeval on aga oodata vihma, seega ei pruugi leidlik idee enam nii tõhus olla. «Karta on, et kuna on oodata sadu, tuleb välja mõelda uus leidlik ja vettpidavam lahendus,» tõdes Merle.