Vaido Neigaus tähistab kallimaga aastapäeva: kes kahe mehe armastusse ei usu, võib mu lillelõhnalist peput nuusutada!

«Ma olen väga õnnelik, et just Sina tulid mu ellu. Tänu Sinule tunnen taas, mis on armastus ning aitäh, et oled toonud tagasi minule selle enesekindluse, hoolivuse ning elumõtte. Aitäh nende ilusate hetkede ja sõnade eest! Ma armastan sind väga!» kirjutas ta video alla.

Soomes elav Vaido sõnas Elu24-le, et tänase päeva puhul on plaan mina kruiisile, kus saab nautida nii head õhtusööki kui kaunist vaadet Helsingi idasaarestiku maastikule. «Usun, et see kruiis on väga tore, ning usun, et see on ilus ja meeldejääv tänasele tähtpäevale.»