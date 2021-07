Brigitte Susannega tutvust teinud Zevakini ema: ma tahan oma silmaga näha seda neidu, kes mu pojaga suudleb!

Brigitte Susanne Hundi poole pöördus üks kena naisterahvas jutuga: «Ma tahan oma silmaga näha seda neidu, kes minu pojaga suudleb.» Seltskonnastaarile tuli pöördumine üllatusena ja esimese hooga ei saanudki ta aru, kelle ema see on. «Minu esimene mõte oli peas mitte see, et oi kui tore tutvuda, vaid et keda ta nüüd mõtleb,» kirjutas Brigitte.