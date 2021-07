Beebiootel Liisa Leetma on väsinud emmede nõuannetest: see võtab igasuguse isu ära!

Liisa Leetma jagas oma jälgijatega, kuidas ta meesteosakonnast mugavaid teksapükse soetas, mispeale hakkas tema postkasti laekuma hulgaliselt kirju. «Mu postkast UPUTAB sõnumitest sisuga «et sa teaks, siis spetsiaalsed rasedateksad ka olemas»,» kirjutas sisulooja Instagrami loos.

«Sarnaseid asju tuleb ikka ette, ei ole kindlasti esimene kord,» kinnitas ta Elu24-le.

Liisal on oma jälgijatele südamlik palve: «Kui ma otseselt nõu ei küsi, siis palun ärge jätke siia selliseid «nõuandeid».» Sisulooja sõnul mõistab ta igati, et inimesed soovivad aidata, kuid jagatav nõu kipub olema selline, mida ta juba teab. «Ma pole eile sündinud ja selline info on nii kättesaadav,» tõdes peagi emaks saav Liisa.

«Lapseootus on kõige imelisem aeg ja ma tahaks seda teiega aeg-ajalt jagada, aga selliste sõnumite üleküllus võtab igasuguse isu ära,» sõnas ta, lootes mõistvale suhtumisele. Liisa rõhutab, et tema mõtteavaldus ei ole kuidagi rünnak ja mõistab, et sellest tundest ei saa enne aru, kui ise lapseootel ollakse.

Liisa sõnul hindab ta oma jälgijate kogemusi ja teadmisi väga, kuid vahel on seda kõike lihtsalt liiga palju. «Edaspidi saabki kasutada question box'i (küsimuste lahtrit – toim), kui soovitusi ja nõuandeid vaja. Seda infot saan siin story'des ka kohe teistele emadele jagada,» lõppes sisulooja mõtteavaldus.

Seejärel sai tulevane ema palju toetavaid kirju oma jälgijatelt, kel on olnud sarnaseid kogemusi. «Palun laseme üksteisel elada! Meil kõigil on oma elutee, kogemused, mis meile määratud on, ja sinna vahele sekkuma minna pole lihtsalt mõtet,» kirjutas naine jutu jätkuks. Liisa meenutas postituse lõpetuseks ka üht head ütlust: «Annad teisele nõu, võtad ära tema jõu!»

Siinkohal tõdes mõjuisik, et suureks abiks on alati see, kui tuletatakse lähedastele meelde, et ollakse lihtsalt nõu ja jõuga olemas, ning see on piisav.