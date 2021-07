VIDEO ⟩ Omad vitsad: Levadia jalgpallur pani autot munadega loopinud poisid tööle

«Tulen mina mängult, tuju on hea, 3:0 võitsime,» juhatas Lepistu loo sisse. «Lähen Olerexi, vaatan, mingid poisid viskavad mu kallist autot munadega,» võttis asi aga tõsise pöörde.

Lepistule nähtavasti ei meeldinud, et tema võimsat sportautot nii koheldi. «Nabisin poisid kinni ja mis seal ikka, poisid saavad autot pesta,» sõnas Lepistu tööd kõrvalt filmides.

«Mis sa ütled rahvale, ah?» päris vutimees ka ühe pahandusetegija käest. «Vabandust...» sõnas see ja selgitas, millega hakkama sai. Ka teine pesemisega ametis olnud poiss sunniti vabandama.

Lepistu konkreetne reaktsioon sigadusele on tekitanud tulist arutelu. Paljud toetavad jalgpallurit, kinnitades, et selline kerge karistus paneb poisid kindlasti järgmisel korral oma tegude tagajärgedele mõtlema.

Teised arutavad, et Eesti jalgpallurite teenistus on ikka hea – kuidas muidu saab mees endale võimsat Panamera GTSi lubada. Lepistu on teeninud lepingulisena ka mitmes välismaa koondises, näiteks Norras. Osa inimeste väitel oli aga poistest video tegemine neile liiga alandav.