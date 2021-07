Eesti päritolu näitleja Mena Suvari valus pihtimus: tarvitasin narkootikume, et tulla toime väärkohtlemisega

27. juulil poelettidele jõudnud raamatus «The Great Peace» («Ülim rahulolu») kirjeldas Mena Suvari oma nooruspõlve süngeid mälestusi. Raamatus kirjutas näitlejanna, kuidas tarvitas narkootikume, et tulla toime korduva seksuaalse väärkohtlemisega, mille all ta kannatas 12. kuni 20. eluaastani.