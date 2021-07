YouTube võttis Martti Halliku ette, kuna ta jagas Eesti lauljatarist liiga paljast kaadrit

Juutuuber tõdeb, et temal pole platvormiga erilisi probleeme olnud. «Loomulikult on jäänud mõnda videosse sisse lugu, mille tulemusel suure label'id võtavad video sissetulekud endale, aga see on üsna tavaline sellises maailmas,» rääkis Martti Elu24-le.