VIDEO ⟩ Pisike terjer näitas preeriahundile koha kätte, kaitstes oma 10-aastast omanikku

Pere lemmikloom nimega Macy ei läinud kerget teed ja astus preeriahundile vastu, andes kümneaastasele Lilyle võimaluse turvalisse kohta joosta. Koduvalve videolt on näha, kuidas koer ohtliku kiskjaga rinda pistab. Lily karjus, otsides abi, samal ajal kui koerake valjult haukus.

Daily Stari andmetel jooksis neiu naabri ukse taha, kes paanikas neiu tuppa lasi. Pere suureks rõõmuks kaotas preeriahunt koera vastu huvi ja jalutas minema. Macy viidi kohaliku loomaarsti juurde, et tohterdada hammustusi.

«Ta on ülimalt julge koer – ma armastan teda nii väga ja mõtlesin lihtsalt, et see pisike koer suudab kaitsta mind, võideldes selle tohutu suure preeriahundi vastu,» rääkis kümneaastane Lily ABC7-le.

Lily ema Dorothy sõnul on naabruses mitmeid hoiatussilte, mis tuletavad elanikele meelde, et sealkandis liiguvad loomad. Ema oli šokeeritud, et kiskja jalutas naabruskonnas ringi keset päeva, sest arvas, et pigem silmab neid öisel ajal. «Ma ei oleks seda kunagi arvata osanud. Teda ei häirinud isegi karjumine,» sõnas Dorothy. «Ta tuli neile kogu aeg lähemale, karjumisest hoolimata. See oli üsna agressiivne,» tõdes ta.

Dorothy lõi ka GoFundMe lehe, et koguda raha Macy raviarvete tasumiseks. 10 000-dollarine eesmärk on ammu ületatud ja praegu on koos juba üle 35 000 dollari.