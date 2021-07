Karmen Joller kultuuriminister Anneli Otile: palun lõpetage meie arstide ja teadlaste alavääristamine!

Viimastel päevadel on meediaväljaannete veergudel figureerinud kultuuriminister Anneli Ott ning seda sugugi mitte vaid kultuuriteemadega seonduvalt. Nimelt levivad spekulatsioonid, et minister pole vaktsineeritud ning samuti on ministri sõnavõtud pannud inimesi vaktsineerimises kahtlema.

Seoses poleemikaga võttis Facebookis sõna ka perearst ja teaduspõhise meditsiini propageerija Karmen Joller, kes kirjutas seal lühidalt: «Ma ei ole peaminister. Mul ei ole pädevust, et öelda, kas kultuuriminister on päris.»

Seda tehes viitas Joller Delfis ilmunud intervjuule kultuuriminister Anneli Otiga, kus viimane ütles, et ta ei ole viroloog ja tal ei ole pädevust öelda, et vaktsineerimine on õige tegu.

Hiljem Joller aga täiendas oma Facebooki postitust ning tõi paralleeli vaktsineerituse ja juhiloa omamise vahel.

«Ma ei ründa tavaliselt inimesi avalikult ja otse. Aga täna ma ei saa vait olla. Kui meie valitsuses on minister, kes solvab oma väljaütlemiste ja oma käitumisega minu kolleege virolooge ja seab kahtluse alla nende töö, siis ma lihtsalt ei saa vait olla. Veel hullem – ministri väljaütlemised kahjustavad Eesti inimeste tervist: kui kasvõi üks inimene end Anneli Oti eeskujul vaktsineerimata jätab ja seetõttu haigestub,» kirjutab Joller.

«Kuigi minister Ott ei ole end avalikkuses vaktsiinivastaseks tituleerinud, on ta oma olemuselt klassikaline vaktsiinivastane, olen sarnaseid inimesi kohanud nii virtuaal- kui päriselus juba mitmete aastate jooksul.»

Jolleri sõnul poeb Ott ebamääraste ja justkui inimlike väidete taha. «Aga tegelikkuses on need nõrgad ja alusetud ettekäänded. Tegelikult on see ignorantsus tänapäevase teaduse suhtes, ja mitte ainult ignorantsus – tegemist on teadliku katsega õõnestada tänapäevaseid teaduslikke arusaamu, ka teadlasi.»

«Mitte keegi ei plaani Eestis vaktsineerimata inimesi diskrimineerida. Vaktsineerimine on vastutuse võtmine.» Jolleri sõnul on vastutuse võtmine üks täiskasvanud inimese tunnus. «Kuna täiskasvanud inimene võtab vastutuse, on tal ka rohkem vabadusi. Kuna täiskasvanud inimene panustab rohkem, on tal ka rohkem vabadusi.»

«Autot võib juhtida Eestis inimene, kes on täiskasvanu. Mitte keegi meist ei pea normaalseks, et inimene istuks autorooli juhilubadeta,» toob Joller võrdluse. «Vaktsiin saab olema nagu juhiluba, mis näitab, et inimene on otsustanud panustada ühiskonda, on teadlik oma tervise hoidmise tänapäevastest teaduslikest arusaamadest.»

«Vaktsineeritud inimestel, kes on oma otsusega ühiskonna turvalisusse panustanud, kes on teinud täiskasvanuliku otsuse, peab olema õigus tunda end turvaliselt.» Seega kui Jolleri arvates pole vaktsineeritud inimestel suuremaid vabadusi, siis diskrimineeritakse hoopis vaktsineeritud inimesi.

Jolleri sõnul võib igaüks otsustada mitte vaktsineerida ning samamoodi võib igaüks otsustada mitte teha juhilube. «Siis kasutab ta lihtsalt ühistransporti või palub end kellelgi sõidutada.»

«Igaüks võib otsustada mittevaktsineerimise kasuks – ta lihtsalt ei käi teatris, kinos, spordisaalis. Aga ta saab käia arsti juures, toidupoes ja mujal, kus inimene peab käima selleks, et oma põhivajadusi täita. Filme vaatab ta kodus ja tervisejooksu teeb metsarajal,» ütleb Joller.

«Kui meie valitsuses on minister, kes käitub lapsikult ja poeb seejuures väga lapsikute väidete taha, siis vabandage väga, aga mina ei näe sellel ministril kohta valitsuses. Eriti ei taha ma näha sellist ministrit juhtimas valdkonda, mis on üks kõige enam pandeemiast räsida saanud valdkondi,» arvab Joller.