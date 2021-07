Kohus teatas Assange’ile nüüd kirja teel, et tal ei ole enam Ecuadori kodakondsust. Assange'i advokaat Ecuadoris Carlos Poveda ütles, et kaebab otsuse edasi, kuna kohtu otsus on vastuolus Ecuadori seadustega ja rahvusvahelise õigusega. Lisaks ei kutsutud Julian Assange’i kohtusse, kui tema kodakondsusküsimust arutati.