VIDEO ⟩ Raevutsev naaber tegi Vene missi tüdrukuteõhtule julma lõpu

«Me kogunesime sõbrannadega, et tähistada ühe kihlust,» kirjeldas Aleksandra Peršina, kes pälvis 2018. aastal kohaliku missi tiitli. «Kuulasime muusikat, jõime, naersime. Keegi naabritest ei tulnud kurtma, vastupidi – mõned lehvitasid meile, õnnitlesid, kui meid rõdul nägid.»

Aleksandra väitel suutis ta kaamera haarata alles mehe laamendamishoo lõpus. Ka see ei rahustanud sissetungijat maha: võib näha, kuidas ta kähmles veel ühe sõbrannaga ning üritas ka missile lajatada.

Rõdul jõudis raevutseja neiudele veel solvanguid karjuda ja käratas: «Magama!» Tema lahkudes helistasid sõbrannad muidugi politseisse, kartes vägivallatseja tagasitulekut. «Helistasime politseisse, meile öeldi, et kutse on edastatud ja me peame ootama.»